Leere Stühle machen auf Not der Gastronomen aufmerksam

Leere Stühle stehen vor der Porta Nigra. Foto: Birgit Reichert/dpa

Trier/Koblenz Verwaiste Stühle vor historischer Kulisse als Symbol aktueller Not - Gastronomen haben in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz bei der bundesweiten Aktion „Leere Stühle“ mitgemacht und so auf die Not der Branche in der Corona-Krise hingewiesen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Stühle wurden am Freitag beispielsweise vor die Porta Nigra in Trier gerückt oder am Deutschen Eck in Koblenz aufgebaut. Nach Angaben des Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga im Land, Gereon Haumann, waren zudem Aktionen in Mainz, Landau und Kaiserslautern geplant. Das Ganze geht auf eine Initiative von Gastronomen zurück, auf deren Webseite war auch eine Aktion in Speyer aufgelistet.