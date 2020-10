Leerstehendes Haus brennt über Stunden: B274 gesperrt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Patersberg Ein Haus in Patersberg (Rhein-Lahn-Kreis) ist in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war die Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz. Das Haus stand demnach seit Jahren leer und ist stark vermüllt, was die Bekämpfung des Brandes behinderte.

