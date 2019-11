Legrands Musical „Marguerite“ erstmals auf deutscher Bühne

Katja Reichert als Marguerite in einer Probenszene für das gleichnamige Musical. Foto: HONKPHOTO/Holger Kiefer/Archiv.

Saarbrücken Ein Musical über deutsch-französische Geschichte kommt nach Saarbrücken. Die deutschsprachige Erstaufführung ist am 7. Dezember.

Das Saarländische Staatstheater bringt das Musical „Marguerite“ von Michel Legrand (1932-2019) erstmals auf eine deutsche Bühne. Es sei das letzte der wenigen Bühnenwerke, die der große französische Filmmusik- und Chansonkomponist Legrand geschaffen habe, sagte Intendant Bodo Busse der Deutschen Presse-Agentur. Noch wenige Monate vor dem Tod des Oscar-Preisträgers habe man die Saarbrücker Produktion mit Legrand („Yentl“, „Die Regenschirme von Cherbourg“) besprochen. „Er hat sich sehr gefreut, dass das jetzt in Deutschland aufgeführt wird.“ Die deutschsprachige Erstaufführung wird am 7. Dezember in Saarbrücken gefeiert.