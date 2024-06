Euroa- und Kommunalwahl Lehren aus der Europawahl - Auszählen für die Kommunalwahl

Bei der Europawahl erzielte die CDU 30,7 Prozent der Stimmen und damit 0,6 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Die Ampel-Parteien, die in Rheinland-Pfalz die Landesregierung stellen, fuhren überwiegend schwache Ergebnisse ein. Die SPD erzielte ein Ergebnis von 17,5 Prozent (minus 3,8), die Grünen kamen auf 9,3 Prozent (minus 7,4) und die FDP auf 5,9 (plus 0,1) Prozent. Drittstärkste Kraft wurde die AfD mit 14,7 Prozent (plus 4,9).