Lehrergewerkschaft sieht Schulen „mit dem Rücken zur Wand“

Mainz Vor allem an Grundschulen sowie im Unterricht für Kinder mit Behinderungen sieht die GEW eine angespannte Situation. Das Bildungsministerium stellt 400 neue Stellen in Aussicht.

Die Lehrergewerkschaft GEW beklagt eine zunehmende Arbeitsbelastung an den Schulen in Rheinland-Pfalz. „Die Schulen stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte am Freitag der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer. Besonders betroffen seien Grundschulen sowie Förder- und Schwerpunktschulen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung. Die Gewerkschaft fordert mehr Personal, eine bessere Bezahlung und eine zusätzliche Ausbildung in Koblenz für das Lehramt an Förderschulen.