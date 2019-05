später lesen Lehrergewerkschaft VBE stellt Umfrage zu Digitalisierung vor Teilen

Die Lehrergewerkschaft VBE stellt heute die Ergebnisse einer Umfrage zur Digitalisierung an den Schulen in Rheinland-Pfalz vor. Im Vergleich zu einer ähnlichen bundesweiten Umfrage vor fünf Jahren zeigten die neuen Ergebnisse, dass die Entwicklung nur sehr schleppend vorangehe, sagte eine Sprecherin des Verbands Bildung und Erziehung in Mainz. dpa