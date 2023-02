Bildung : Lehrermangel im ganzen Land: Rheinland-Pfalz kann noch alle Stellen besetzen

Für einige Bundesländer wird es immer schwieriger, Lehrkräfte zu finden. Einige werben deshalb vermehrt um Seiteneinsteiger in den Beruf. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Mainz Neue Prognosen zeichnen eine düstere Zukunft für den Schulunterricht in Deutschland – weil vielerorts die Lehrer fehlen. Rheinland-Pfalz kann zwar in diesem Jahr noch alle Stellen besetzen. Doch wie lange das so bleibt, ist offen.

Die jüngste Prognose für die Unterrichtsversorgung in deutschen Schulen klingt dramatisch. Schon in den kommenden zwei Jahren werden bis zu 25.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Bis 2030 klafft zwischen dem Bedarf an Lehrkräften und dem Potenzial schon eine Lücke von mehr als 30.000. Das geht aus der Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz hervor. Diese hat kürzlich mögliche Instrumente gegen den Lehrermangel untersucht.

Lehrermangel bedroht auch die Unterrichtsqualität

Das düstere Fazit: „Der Mangel bedroht die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und beeinträchtigt auch die Qualität des Unterrichts“. Andere Prognosen gehen sogar von einer deutlich schlimmeren Entwicklung aus - und rechnen mit bis zu 70.000 fehlenden Lehrkräften in den kommenden zwei Jahren.

In Rheinland-Pfalz betrachtet das Bildungsministerium die Lage noch einigermaßen entspannt. Die positive Nachricht zum 1. Februar lautete: Das Land kann alle Planstellen an den allgemeinbildenden Schulen mit vollständig ausgebildeten Lehrkräften besetzen. In Summe stelle Rheinland-Pfalz im Verlauf des Schuljahres rund 1800 Lehrkräfte neu ein, teilt das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Einen akuten Lehrkräftemangel gebe es - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - nicht. „Auch wenn wir den zunehmenden Lehrkräftemangel ebenfalls spüren und natürlich die Entwicklung genau beobachten“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Droht auch RLP der Kollaps?

Dass die Lage aber nicht rosig ist, lässt sich am Datum der Vollbesetzung aller Stellen erkennen. Zunehmend fällt es dem Land schwer, schon zu Schuljahresbeginn genug Lehrer für alle Klassen in allen Schulen zu finden. Wann oder ob es in Rheinland-Pfalz zum Kollaps des Systems, so wie in anderen Ländern schon jetzt, kommt - das kann oder will man nicht konkret beantworten. Es gibt zwar Modellrechnungen, zu viele Faktoren aber verhinderten eine „konkrete“ und „seriöse“ Antwort auf die Frage. Dazu zählt etwa die ungeplante Zuwanderung vieler ukrainischer Kinder im vergangenen Jahr oder der Abgang von studierten Lehrkräften in andere Bundesländer.

Problemfächer Mathe, Chemie und Physik

Klar ist hingegen schon jetzt, dass die Lage vor allem in bestimmten Schulformen problematisch wird - auch in Rheinland-Pfalz. Das Bildungsministerium nennt etwa die Berufsbildenden Schulen, Förderschulen und Realschulen plus. „Im Lehramt für Grundschulen entspannt sich die Situation voraussichtlich schon ab 2024“, so das Ministerium. Allerdings könne es in bestimmten Fächern und regional immer wieder Engpässe geben. Mathe, Chemie, Physik und Musik werden voraussichtlich zu Problemfächern.

Kritik: Klassen mehrere Wochen im Homeschooling