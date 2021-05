Lehrerverband plädiert für respektvollen Umgang mit Sprache

Mainz Nach einer Umfrage zu Beschimpfungen und Bedrohungen an Schulen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Corona-Maßnahmen hat der Lehrerverband VBE zu mehr Respekt im alltäglichen Sprachgebrauch aufgerufen.

„Mit dem gesprochenen Wort wird auch Respekt transportiert“, sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold am Dienstag in Mainz. „Daher muss frühzeitig gelernt werden, wie mit Sprache respektvoll umgegangen wird.“ Jede Verrohung der Sprache überschreite menschliche Grenzen.

In der bundesweiten Befragung von 1500 Lehrkräften im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) gaben 22 Prozent an, dass ihnen an der eigenen Schule „Fälle psychischer Gewalt“ gegen Lehrkräfte im „Zusammenhang mit der Durchsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen“ bekannt sind. Allein in Rheinland-Pfalz gaben dies 23 Prozent an. Dort erklärten acht Prozent der Befragten, sie seien persönlich in direkter Begegnung von Beschimpfungen, Diffamierungen, Mobbing oder Belästigungen betroffen gewesen.