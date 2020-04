Lehrervertreter begrüßen schrittweise Schulöffnung

Mainz Nun ist klar, wie es in der Corona-Krise an den Schulen weitergeht. Lehrervertreter beurteilen das grundsätzlich positiv. Insgesamt gelten zwei weitere Wochen Kontaktbeschränkungen. Einige Läden dürfen wieder öffnen.

Lehrervertreter in Rheinland-Pfalz haben grundsätzlich positiv auf die Pläne des Bildungsministeriums für eine schrittweise Wiedereröffnung der Schulen reagiert. Sie sei sehr erleichtert, dass das Ministerium in Mainz nicht den Empfehlungen der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina gefolgt sei, sagte Cornelia Schwartz, Vorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur. Die Leopoldina hatte vorgeschlagen, zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. Zurück auf die Schulbank geht es in Rheinland-Pfalz nun aber zunächst für ältere Schüler.

Konkret sollen die Schüler vom 27. April an wieder in die Schulen kommen, die noch in diesem Schuljahr ihren Abschluss etwa an Gymnasien oder beruflichen Gymnasien machen. Am 4. Mai kehren nach den Plänen des Ministeriums Schüler mit Abschlussprüfungen im kommenden Jahr sowie Schüler vierter Klassen zurück.