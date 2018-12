später lesen Leiche an Heiligabend gefunden: Verbrechen vermutet Teilen

Twittern

Teilen



Eine Leiche ist an Weihnachten in einer Wohnung in Höhr-Grenzhausen im Westerwald gefunden worden. Vermutet werde ein Tötungsdelikt, sagte der Koblenzer Oberstaatsanwalt Rolf Wissen am Freitag. Die Feuerwehr habe die Leiche gefunden. dpa