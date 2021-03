Leiche nach Hausbrand in Arenrath gefunden

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Arenrath Nach einem Wohnhausbrand in Arenrath ist eine Leiche gefunden worden. Einsatzkräfte bargen den leblosen Körper, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer war demnach am frühen Morgen ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Einfamilienhaus im Kreis Bernkastel-Wittlich stand laut einem Sprecher in Vollbrand. Die Identität des Opfers war zunächst unklar. Weitere Informationen wie die Brandursache oder die Höhe des entstandenen Schadens waren ebenfalls noch nicht bekannt.