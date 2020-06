Leichen in der Weser: Vermisste Mutter und Tochter gefunden?

Bremerhaven Tagelang sucht die Polizei fieberhaft nach einer Frau und ihrer zehnjährigen Tochter - dann finden die Beamten ein Auto mit zwei Leichen in der Weser. Aber wer sind die Toten?

Eine Obduktion soll für Klarheit sorgen, wie eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern am Freitag sagte. Die Polizei hatte das Auto mit den zwei Toten am Donnerstag in Bremerhaven aus der Weser geborgen. Früheren Angaben der Polizei zufolge hatten sich Hinweise verdichtet, dass sich Mutter und Tochter in Bremerhaven aufgehalten haben könnten. Dort suchte die Polizei daher intensiv nach den beiden und entdeckte dabei ein Auto in der Weser. Der Wagen gehöre „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ der 46-Jährigen.