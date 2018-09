später lesen Blaulicht Leichen in Waldstück bei Altlay: Polizei schließt Verbrechen aus FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Die Frau und der Mann, die am vergangenen Samstag tot in einem Waldstück bei Altlay (Kreis Cochem-Zell) gefunden worden sind, sind nach Stand der Ermittlungen nicht Opfer eines Verbrechens geworden. „Wir können zur Zeit ein Dritteinwirken ausschließen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. dpa