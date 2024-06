Ermittlungen Leichen: Justiz sieht keine Beteiligung von dritter Person

Nach dem Fund zweier Leichen in einer Wohnung in Zweibrücken geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass keine weitere Menschen an dem Tatgeschehen beteiligt waren. „Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist nicht von der Beteiligung einer dritten Person auszugehen“, teilte die Staatsanwaltschaft in der pfälzischen Stadt am Dienstag mit.