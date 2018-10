später lesen Leichenfund in Bad Münster am Stein: Todersursache unklar FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Einen Tag nach dem Fund einer männlichen Leiche am Ufer der Nahe in Bad Münster am Stein nahe Bad Kreuznach ist die Todesursache weiter unklar. Eine Obduktion ist für diesen Mittwoch angesetzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa