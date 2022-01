Leichenfund in Luxemburg: Suche nach Hinweisen zu Identität

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Remerschen/Luxemburg Nachdem in Luxemburg die Leiche eines Mannes gefunden wurde, sucht die Polizei nach Hinweisen zur Identität des Verstorbenen. Der wahrscheinlich über 70 Jahre alte Mann wurde Ende Dezember tot in einem Wald in Remerschen (Gemeinde Schengen) an der Grenze zum Saarland gefunden, wie die Polizei in Trier am Dienstagmorgen mitteilte.

Der Mann war demnach 1,68 Meter groß und trug ein grün-blau kariertes Hemd sowie einen blauen Pullover mit schwarz-roten Streifen am Kragen und an den Handgelenken. Aus gesundheitlichen Gründen habe der Mann wohl zu Lebzeiten Probleme gehabt, sich fortzubewegen.

Die Polizei in Luxemburg hatte bereits am Montag mögliche Zeugen dazu aufgerufen, sich zu melden.

(dpa)