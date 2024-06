Bundesagentur für Arbeit Leichte Eintrübung des Arbeitsmarkts in Rheinland-Pfalz

Die Lage auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt hat sich im Juni etwas eingetrübt. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Saarbrücken mitteilte, wurden rund 118.800 Frauen und Männer ohne Job gezählt. Das entspricht einem Plus von 600 Menschen im Vergleich zum Vormonat Mai.