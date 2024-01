Wetter Leichter Frost, Glätte und Schneeregen in den nächsten Tagen

In der Nacht zum Montag ziehen von Norden her neue Schneefälle auf. Bei Tiefstwerten zwischen plus 1 und minus 3 Grad droht Glätte. Am Montag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Es gibt Schnee, später auch Schneeregen. Die Höchstwerte werden bei 1 bis 3 Grad, in Hochlagen bei minus 2 bis 0 Grad erwartet.