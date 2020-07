Leichter Mitgliederrückgang in Sportvereinen

Ein Tennis-Spiel. Foto: Andy Rain/epa/dpa/Symbolbild

Mainz Trotz eines leichten Rückgangs der Mitgliederzahl in den rheinland-pfälzischen Sportvereinen von 4363 Mitgliedern (0,31 Prozent) ist der Sport in diesem Bundesland eine zentrale Größe in der Gesellschaft.

Wie der Landessportbund Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte, sind 1 398 262 Mitglieder in 5982 Sportvereinen organisiert. Dies ergab die Bestandserhebung des LSB zum Stichtag 1. Januar 2020.