Leichter Schneefall am Samstag und Sonnenschein am Sonntag werden am Wochenende in Rheinland-Pfalz und Hessen erwartet. Am Samstag sei es deutlich bewölkt und es falle Schnee, teilte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mit. Es sei mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Betroffen ist ganz Rheinland-Pfalz sowie der Süden Hessens, insbesondere der Odenwald. Gegen Abend ziehen die Wolken Richtung Süd-Osten ab. dpa