Das leichte Hochwasser vom ersten Weihnachtsfeiertag an Rhein und Mosel ist dort schon wieder zurückgegangen. Am Rhein-Pegel Maxau bei Karlsruhe lag der Wasserstand am Mittwoch nach dem Höhepunkt vom 25. Dezember wieder unter der Meldemarke von sieben Metern. dpa