Zwei Menschen sind beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bus in Mainz leicht verletzt worden. Die Straßenbahn hatte am Dienstagnachmittag beim Anfahren einen dicht neben ihr stehenden Bus gestreift, wie die Polizei in Mainz berichtete. dpa