Landespolitik : Leid von lesbischen Müttern: Studie durchbricht Schweigen

Mainz Die Liebe zu einer Frau hat Mütter bis in die 1970er Jahre um das Sorgerecht für ihre Kinder gebracht. Die Mainzer Familienministerin Spiegel entschuldigt sich für das Unrecht und wendet sich deswegen an den Bundestag.

In der Nachkriegszeit gab es für Frauen kaum ein Entkommen aus dem Zwang, sich in das traditionelle Rollenmodell von Ehe und Familie zu fügen. Wie viel Leid dies für Tausende von lesbischen Müttern bis weit in die 1970er Jahre hinein bedeutet hat, macht eine historische Forschungsarbeit sichtbar, die am Donnerstag in Mainz vorgestellt wurde. Dabei entschuldigte sich die rheinland-pfälzische Frauen- und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) für das Leid, das lesbischen Müttern und den betroffenen Kindern bei Scheidungen mit dem Entzug des Sorgerechts zugefügt wurde.