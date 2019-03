später lesen Leifheit verstärkt Online-Handel: Investitionen belasten Teilen

Der traditionsreiche Haushaltswaren-Hersteller Leifheit setzt auf mehr Vertrieb über das Internet. „In den kommenden Monaten werden wir in wichtigen Märkten mit einem eigenen Online-Shop präsent und damit noch näher an unseren Kunden sein“, teilte Finanzvorstand Ivo Huhmann am Donnerstag mit. dpa