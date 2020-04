Corona-Krise : Schüler schieben Schichtdienste: Fragen und Antworten zu den Schulen in Rheinland-Pfalz

Bald sollen die ersten Schulbusse wieder rollen: Der Präsenzunterricht in Rheinland-Pfalz wird Ende April und Anfang Mai in zwei Phasen wiederaufgenommen. Foto: dpa/Stefan Sauer

Trier/Mainz Bildungsministerin Hubig erläutert, mit welchem System das Land wieder Schulen öffnet und Corona-Ansteckungen vermeiden will.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Schlecht und Carsten Zillmann

Ab dem 4. Mai drücken viele Schüler in Rheinland-Pfalz wieder die Schulbank. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte in Mainz vor, welche Klassen wieder in den Unterricht strömen – und wie das Land den Abstand in der Corona-Krise wahren will. Ein Überblick.

Welche Schüler dürfen nun wieder in die Schulen?

Ab dem 27. April gehen in Rheinland-Pfalz 3500 Schüler wieder zur Schule, die noch ihr Abitur schreiben und 32 000, die an berufsbildenden Schulen Prüfungen ablegen. Eine Woche später, am 4. Mai, kommen Schüler dazu, die im Jahr 2021 ihren Abschluss an allgemein- und berufsbildenden Schulen bauen. Dazu zählen an den G9-Gymnasien die Klassen 10, 11 und 12, an den G8-Schulen die Klassen 11 und 12, an den Integrierten Gesamtschulen die Klassen 9, 10, 11 und 12, an den Realschulen plus die Klassen 9, 10, 11 (Fachoberschule), an den beruflichen Gymnasien die Klassen 11 und 12, an den Förderschulen und im Berufsvorbereitungsjahr die Klassen 9 und 10. Hinzu kommen 34 000 Viertklässler, die zum Sommer auf eine weiterführende Schule wechseln. Insgesamt besuchen ab dem 4. Mai damit rund 165 000 von mehr als 520 000 Schülern in Rheinland-Pfalz wieder die Schule.

Nach welchem System sollen die Schüler künftig unterrichtet werden?

„Wir haben uns für ein rollierendes System entschieden“, erklärte Hubig. Heißt: Schüler gehen in den Schichtbetrieb. „Eine Woche Schule, eine Woche Heimarbeit.“ So werden pro Woche letztlich rund 15 Prozent der Schüler von weiterführenden Schulen tatsächlich anwesend sein. Das ist auch hinsichtlich der Raumplanung entscheidend, denn dabei wird die Regel gelten: Je größer der Raum, desto mehr Schüler sind zugelassen. Entscheidend sei, dass der Abstand zwischen den Schülern mindestens 1,50 Meter betrage. Klassen und auch Kurse in den gymnasialen Oberstufen würden entsprechend geteilt werden. „Lerngruppe Eins ist dann in der ersten Woche anwesend, Lerngruppe Zwei in der zweiten Woche“, erklärte Hubig, verwies aber auch auf die vergleichsweise kleinen Klassen in den Grundschulen. Wenn die Lerngruppe nicht geteilt werden muss, gehen die Schüler in jeder Woche zur Schule.

Welche Hygieneregeln gelten über den Abstand von 1,50 Meter hinaus?

Das Ministerium stimmt aktuell ein Papier mit den Kommunalen Spitzenverbänden ab. „Die Verantwortung ist hier klar delegiert“, sagte Hubig. Eine der entscheidenden Fragen wird beispielsweise der Umgang mit Gesichtsmasken sein. Dort sei, das teilte Hubig in ihrer Funktion als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz mit, auch eine Verständigung mit den anderen Ländern beabsichtigt. Eine Entscheidung gebe es nicht. Masken im Unterricht selbst, seien aber eher nicht angedacht – wegen der Abstandsreglungen. Auf dem Schulweg oder den Pausenhöfen könnte eher eine Pflicht kommen. Schulen sollen einen Notvorrat an Masken erhalten, Schüler aber im Zweifel von ihren Eltern ausgestattet werden. Auch die Fragen nach Desinfektion der Schulen und regelmäßiger Reinigung kläre man derzeit. Sportunterricht wird – abgesehen von Abiturprüfungen – zunächst nicht stattfinden.

Wie geht das Land mit Lehrern um, die zur Risikogruppe gehören? Was ist mit Schülern oder Eltern, die besonders gefährdet sind?

„Gesundheitsschutz und Infektionsschutz hat einen ganz, ganz hohen Wert und steht an erster Stelle“, sagte Hubig. Risikogruppen sollen besonders geschützt werden, mit Regeln für Schüler, Lehrer und Angehörige. „Wir haben eines der jüngsten Kollegien bundesweit“, sagte sie. „Es gibt nicht so viele Lehrkräfte in der Altersgruppe Ü60.“ Auch die seien teils „willens und bereit zu arbeiten“. Das sei auf freiwilliger Basis möglich.

Gibt es nun doch Noten, bleiben Schüler sitzen?

Das Bildungsministerium hatte die Schulen angewiesen, auf Noten zu verzichten, wenn Schüler zuhause lernen müssen. „Wir werden beraten, ob wir mit Blick auf die geänderte Situation davon abweichen“, sagte Hubig, die betonte: „Wo Unterricht in Schulen stattfindet, da können auch Noten gegeben werden.“ Beim digitalen Unterricht lernen Schüler dagegen unter verschiedenen Umständen: Beim einen helfen ältere Geschwister bei Aufgaben, bei anderen nicht. Hubig lehnt es daher ab, dann Noten zu vergeben. Sie bleibt auch dabei, dass Schüler wegen der Corona-Krise nicht sitzenbleiben dürfen. „Kinder und Jugendliche sollen keinen Nachteil durch die Situation haben.“ Es gelte aber, nach dem Schuljahr mit Lehrern, Eltern und Schülern genau zu schauen, wer eine Klasse besser freiwillig wiederhole, „um Stoff nachzuarbeiten und sich so eine bessere Basis zu verschaffen“, so die Ministerin.

Wie reagieren Eltern und Lehrer?

Landeselternsprecher Rainer Schladweiler aus Temmels (Kreis Trier-Saarburg) sagt: „Mir wäre es lieber gewesen, wenn Rheinland-Pfalz mit Lockerungen komplett bis zum 4. Mai gewartet hätte.“ Die Zeit sei zu kurz, um den nötigen Hygieneschutz zu schaffen. „Toiletten und Handgriffe müssen zweimal am Tag gereinigt werden, es braucht Desinfektionsspray, für Schüler sollte in Bussen genügend Mundschutz bereitstehen“, nennt Schladweiler eine breite Palette an Forderungen. Klaus-Peter Hammer, Landeschef der Lehrergewerkschaft GEW, warnt: „Einige Schulen verfügen weder über die notwendigen Desinfektionsmittel noch über warmes Wasser sowie über Seifenspender, um das regelmäßige Händewaschen zu gewährleisten.“ Träger seien in der Pflicht, die Ausstattung zu gewährleisten. „Ohne diese Voraussetzungen kann die Öffnung einer Schule nicht verant­wortet werden“, sagt Hammer.

Was wird aus den Kitas?