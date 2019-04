später lesen Lese-Aktion zum „Welttag des Buches“ beginnt am Freitag Teilen

Twittern

Teilen



In Mainz fällt am (morgigen) Freitag der deutschlandweite Startschuss zur diesjährigen Aktion zum „Welttag des Buches“. Dort wird der Kinderbuchautor „THiLO“ in einer Buchhandlung aus seinem Roman „Der geheime Kontinent“ lesen, wie die Stiftung Lesen mitteilte. dpa