Letztes Teilstück der Schiersteiner Brücke kommt auf Schiff

Mainz/Wiesbaden Zehntausende Autofahrer dürften sich seit Jahren auf eine flottere Fahrt zwischen Mainz und Wiesbaden freuen. Nun rückt dieses Ziel mit einer aufsehenerregenden Aktion auf dem Rhein näher.

Die Arbeiten für das sogenannte Einschwimmen des letzten großen Teilstücks der neuen Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz haben am Montagmorgen begonnen. Das am hessischen Ufer vormontierte Brückenteil sollte auf ein Pontonschiff geschoben und dort am Dienstag in die richtige Position bugsiert werden, wie ein Sprecher der neuen Autobahn GmbH des Bundes am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. „Das ist so, wie wenn Sie heute was auf die Tischkante und morgen in die Tischmitte schieben“, erklärte er. Es ging um gewaltige Dimensionen: Das Brückenteil ist 2000 Tonnen schwer und 120 Meter lang.