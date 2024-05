DFB-Pokal Leverkusen: Pokal-Spezialist Hradecky darf Finale bestreiten

Kapitän Lukas Hradecky wird im DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) im Tor des deutschen Fußball-Meisters Bayer Leverkusen stehen. „Lukas wird morgen spielen“, sagte Trainer Xabi Alonso, der damit seine Regel durchbricht, dass der etatmäßige Ersatztorhüter Matej Kovar alle Pokalspiele absolvieren darf. „Wir hatten zwei Finals, beide waren bereit und wir wollten, dass beide die Chance bekommen, ein Endspiel zu spielen“, sagte Alonso. Kovar hatte beim 0:3 am Mittwoch im Europa-League-Endspiel gegen Atalanta Bergamo im Tor gestanden, war an den Gegentoren aber schuldlos.