Lewentz begrüßt Urteil zu Kosten für Polizeieinsätze

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen zur möglichen Kostenbeteiligung des Fußballs bei Hochrisikospielen begrüßt. „Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, trifft aber den richtigen Tenor: Die zunehmende Wirtschaftskraft der Profivereine und der Deutschen Fußball Liga gibt es durchaus her, dass Clubs und DFL an den Kosten für Hochrisikospiele beteiligt werden“, sagte Lewentz am Mittwoch. dpa