Parteien Lewentz bleibt SPD-Chef und kann Nachfolge regeln

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, rief dazu auf, einen weiteren Rechtsruck in Europa zu verhindern. „Das, was wir in Deutschland erleben, der Drift nach rechts, vor allem der Konservativen, der hier droht, ist in Europa längst Alltag - und zwar in den Mitgliedstaaten und auch im Europäischen Parlament“, sagte Barley und betonte die Bedeutung der Europawahl im Juni 2024.