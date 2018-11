Der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Roger Lewentz ist von seiner Partei mit Rückenwind im Amt bestätigt worden. Der 55-Jährige erhielt am Samstag beim Landesparteitag in Wittlich rund 93 Prozent der gültigen Delegiertenstimmen. dpa

Vor zwei Jahren hatte Lewentz bei seiner Wahl 87,7 Prozent bekommen. Seit 2012 steht er an der Spitze der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz. Der gebürtige Lahnsteiner ist seit 2011 Innenminister. Als vor zwei Jahren der erste Verkaufsversuch des Flughafens Hahn scheiterte, stand er in der Kritik. Der zweite Versuch, den Airport zu verkaufen, glückte dann.

Lebenslauf Roger Lewentz