Lewentz erwägt nach Urteil Gebührenordnung für Einsätze

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Beteiligung von Fußballvereinen an den Einsatzkosten bei Hochrisikospielen erwägt Rheinland-Pfalz eine eigene Gebührenordnung. „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Mainz. dpa

Eine Beteiligung der Vereine an den besonders hohen Kosten für Einsätze bei Hochrisikospielen sei im Interesse der Allgemeinheit und der Steuerzahler.

„Ich begrüße das Urteil ausdrücklich“, sagte der Minister. „Ich bin auch großer Fußball-Fan.“ Aber angesichts der hohen Umsätze der Deutschen Fußball Liga (DFL) müsse der Mehraufwand für Tausende von Einsatzstunden der Polizei auch von den Vereinen mitgetragen werden. Dabei gehe es zunächst um Hochrisikospiele der Bundesliga, erst danach könne auch über untere Ligen nachgedacht werden. „Die Treppe muss von oben gekehrt werden“, sagte Lewentz.

Nach seinen Angaben gab es in der Saison 2017/18 zwei Spiele von Mainz 05, die als Hochrisikospiel eingestuft wurden - gegen den 1. FC Köln und gegen Eintracht Frankfurt. Bei den Heimspielen von Mainz 05 und des 1. FC Kaiserslautern - damals in der 2. Bundesliga - fielen 45 475 Einsatzstunden an, was Personalkosten von 2,77 Millionen Euro entspricht.

Das Bundesverwaltungsgericht entschied am Freitag in Leipzig, dass Fußballvereine bei Hochrisikospielen grundsätzlich an den Einsatzkosten für die Polizei beteiligt werden können. Der konkrete Streitfall zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der DFL wurde zur Entscheidung an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurückverwiesen.

