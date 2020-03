Lewentz findet Arbeiten im Homeoffice gewöhnungsbedürftig

Kamp-Bornhofen/Mainz Keine Symptome, die Tests auf das Coronavirus negativ: Trotzdem hat Innenminister Lewentz vorsichtshalber zwei Wochen aus dem Homeoffice gearbeitet. Grund war ein mittelbarer Kontakt zu einem Menschen, der später positiv getestet wurde. Seine Bilanz fällt gemischt aus.

Das Arbeiten im Homeoffice ist nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) gewöhnungsbedürftig. „Technisch ist das alles völlig unproblematisch. Mit Handy, mit Tablet und Laptop kann man in diesen Zeiten all das tun, was man im Büro macht“, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur nach zweiwöchigem Arbeiten am heimischen Schreibtisch. Persönlich allerdings sei diese Art des Arbeitens für ihn eine große Umstellung: „Ich bin gern bei Menschen, ich bin sehr gern im Gespräch mit Menschen. Das ist völlig weg gefallen“, sagte der 57-Jährige. „Das ist eine andere Art der Arbeit als ich sie über Jahrzehnte gewohnt gewesen bin.“