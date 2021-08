Lewentz fordert verpflichtende Elementarschadenversicherung

Mainz Nach der Flutkatastrophe gibt es nach Einschätzung von Innenminister Lewentz kein Argument mehr gegen eine Elementarschadenversicherung für alle. In der aktuellen Krise zeige sich zudem der Wert der kommunalen Strukturen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz fordert nach der Flutkatastrophe die Einführung einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung für alle Hausbesitzer. „Da muss es Klarheit für ganz Deutschland geben. Wir haben Starkregenereignisse von Bayern bis Norddeutschland“, sagte der SPD-Landeschef der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es gibt für mich überhaupt kein Argument mehr gegen eine flächendeckende Einführung.“ Lewentz lobte zudem das Engagement der Kommunen: „In dieser Krise zeigt sich der Wert der traditionellen kommunalen Strukturen in Rheinland-Pfalz.“

„Ich bin sehr froh, dass wir in jedem Dorf eine eigene Verantwortlichkeit haben, dass wir beispielsweise in Dernau, Rech und Mayschoß, aber auch in den anderen Ortschaften, ehrenamtliche Ortsbürgermeister haben, die dann anpacken“, sagte Lewentz, der selbst mehr als zehn Jahre Ortsbürgermeister in seiner Heimatgemeinde Kamp-Bornhofen am Mittelrhein war. Dorfgemeinschaft funktioniere auch nach einer solchen bedrückenden Erfahrung der Zerstörung und gebe auch im Chaos Orientierung. „Wir sehen das auch an Kirchen, die wieder im besten Sinne zum Mittelpunkt einer Gemeinde geworden sind, als Warenlager wie als Kommunikationszentrum.“