Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) kann sich in einigen Jahren eine weitere Waffenamnestie vorstellen. Die jüngste im Juli zu Ende gegangene Amnestie habe einen „Sicherheitsgewinn für alle“ gebracht, sagte der Minister am Dienstag in Mainz. dpa