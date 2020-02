Lewentz: Gewalttat in Hanau ohne Auswirkungen auf Sicherheit

Mainz Die Gewalttat im hessischen Hanau mit vielen Toten macht aus Sicht des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) keine neue Bewertung der Sicherheitslage hierzulande nötig. „Aus der Tat in Hanau ergeben sich nach Bewertung des Landeskriminalamtes aktuell keine konkreten oder korrespondierenden Gefährdungserkenntnisse, die Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz haben“, sagte der Minister am Donnerstag in Mainz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa