Lewentz hält Bayerns Polizeigesetz für zu weitgehend

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält die geplante Neufassung des bayerischen Polizeigesetzes für stark überzogen. „Das, was in dem polizeilichen Aufgabengesetz in Bayern festgelegt ist, ist schon sehr weitgehend, meiner Ansicht viel zu weitgehend“, sagte Lewentz dem Radioprogramm SWR Aktuell laut Mitteilung vom Donnerstag. Die Polizei erhalte dadurch Möglichkeiten, die nicht notwendig seien. dpa