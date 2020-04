Lewentz kann sich Fußballspiele ohne Zuschauer vorstellen

Mainz Der auch für Sport zuständige rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz kann sich eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison mit Spielen ohne Zuschauer prinzipiell vorstellen. Es stehe dieser Variante grundsätzlich positiv gegenüber, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Die DFL hat ihre eigentlich für Freitag geplante außerordentliche Mitgliederversammlung zu weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise in die kommende Woche auf den 23. April verschoben. Damit verschaffte sich die Dachorganisation der 36 Proficlubs etwas Luft in der Debatte um Spiele ohne Zuschauer. In einer Erklärung vom Dienstag hieß es: „Ziel der Verschiebung ist es, Clubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben.“ Über das weitere Vorgehen in dieser Frage werden die 36 Clubs „auf Basis der dann aktuellen politischen Beschlusslage in Bund und Ländern in der kommenden Woche entscheiden“.