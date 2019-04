später lesen Lewentz mit Delegation zu Gedenkfeiern in Ruanda abgereist Teilen

Twittern

Teilen



Anlässlich der Gedenkfeiern 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda ist der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in das afrikanische Land gereist. Damit solle die tiefe Verbundenheit mit dem langjährigen Partnerland zum Ausdruck kommen, teilte das Innenministerium in Mainz am Donnerstag mit. dpa