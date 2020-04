Lewentz: Unterstützung für Vereine in Existenznot möglich

Mainz Auch Sportvereine mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums grundsätzlich in das Bundesprogramm Corona-Sofort-Hilfe für kleine Unternehmen einbezogen.

Der Sportminister Roger Lewentz (SPD) habe die Präsidien der Sportbünde des Bundeslandes nach entsprechender Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium darüber informiert, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.

„Diese Regelung wird einen großen Beitrag zum gesellschaftlich notwendigen Erhalt unserer Sportvereine und zur Stärkung unserer teilweise sehr verunsicherten Mitgliedsorganisationen leisten“, sagte Jochen Borchert, kommissarischer Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. „Wir freuen uns dass der organisierte Sport gemeinsam mit dem Ministerium des Innern und für Sport eine so gute Lösung für die Sportvereine im Land gefunden hat.“ Minister Lewentz hatte sich mit den Vertretern des Landessportbundes und der regionalen Sportbünde Rheinland, Rheinhessen und Pfalz darauf verständigt, zunächst über ein digitales Meldesystem in Not geratene Vereine zu identifizieren und den Hilfsbedarf zu ermitteln.