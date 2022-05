Innenminister : Lewentz warnt vor brisanter Frontstellung gegen den Staat

Mainz Die Radikalisierung nach Protesten gegen die Corona-Politik sowie der Ukraine-Krieg beschäftigen den rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz. Extreme Preissteigerungen und soziale Probleme könnten ihm aus Sicht des Innenministers noch mehr Arbeit verschaffen.

Eine schleichende Radikalisierung an den politischen Rändern, immer professionellere Cyberangriffe sowie die rasante Verbreitung von Verschwörungstheorien und Umsturzfantasien bedrohen nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) zunehmend den Staat. Radikalisierungsprozesse verliefen schnell, nähmen wie Entgrenzungstendenzen zwischen Extremismus und demokratischer Mitte zu und verlagerten sich immer weiter ins Internet, sagte Lewentz am Montag in Mainz.