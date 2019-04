später lesen Lichtspektakel: „Rheinleuchten“ illuminiert Welterbe Teilen

Lichtkünstler haben am Donnerstagabend die runderneuerte Loreley in Szene gesetzt. Auch an zahlreichen anderen Orten im Welterbe Oberes Mittelrheintal war über die Ostertage wieder das abendliche „Rheinleuchten“ geplant, etwa auf der preußischen Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. dpa