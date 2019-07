Liedermacher Oskar Kröher ist tot

Pirmasens Der eine der zwei Brüder spielte besonders virtuos Gitarre, der andere besaß die vollere Stimme: Nun ist Oskar Kröher, der zweite aus dem früheren Liedermacher-Duo Hein&Oss, im Alter von 91 Jahren gestorben.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Kreis der Familie. Der Künstler aus dem pfälzischen Pirmasens erlag danach am Montagmorgen im Krankenhaus in Rodalben einer längeren Krankheit.

Gemeinsam mit seinem 2016 gestorbenen Zwillingsbruder Heinrich Kröher hatte der Musiker und Autor über Jahrzehnte auf der Bühne gestanden, um Volkslieder vorzutragen. In dem Buch „Das Morgenland ist weit“ berichtete der meisterliche Gitarrenspieler von einer Motorradreise nach Indien, die er Anfang der 1950er Jahre unternommen hatte.

Hein&Oss sangen auf den Festivals von Burg Waldeck im Hunsrück. Im Umfeld von Künstlern wie Hannes Wader (77), Franz Josef Degenhardt (gestorben 2011) und Reinhard Mey (76) zeigten die Kröher-Zwillinge in Deutschland und international, dass Volkslieder nicht altmodisch und rückwärtig klingen müssen. Beide gaben Songbücher heraus und verfassten vielfältige Texte, unter anderem zur Pfalz und Vogelkunde.

Oskar Kröher, am 17. September 1927 geboren und lange als Lehrer tätig, lebte über weite Phasen in seiner Heimatstadt Pirmasens. Die Zwillinge waren in einer bildungsbürgerlichen Familie großgeworden. Der Vater war leitender Angestellter einer Schuhfabrik gewesen.