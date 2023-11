Lieferando Food-Trend-Report Bundesweiter Rekord: So viel Trinkgeld geben Rheinland-Pfälzer bei Essens-Bestellungen

Egal ob Pizza, Döner, Sushi oder Burger. So gut wie alles, was in der näheren Umgebung angeboten wird, kann man in der Regel auch Online über Lieferando bestellen. Die Bestellungen sind so beliebt, dass in Deutschland im letzten Jahr circa 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzer über Lieferando Essen bestellt haben. Aus den daraus anfallenden Nutzerdaten lassen sich jedoch auch Essensvorlieben für die verschiedenen Regionen Deutschlands erkennen. Stellt sich also die Frage: Was bestellen eigentlich die Menschen in Rheinland-Pfalz?