Handel : Lieferprobleme bremsen Fahrrad-Boom

Saarbrücken/Koblenz Fahrradhändler im Saarland und in Rheinland-Pfalz leiden nach eigenen Angaben unter großen Umsatzrückgängen. Wegen Lieferproblemen in Folge der Corona-Pandemie sei der Verkauf von Neurädern im vergangenen Jahr um rund 40 Prozent gegenüber 2020 eingebrochen, berichten Händler der Deutschen Presse-Agentur.

„2021 war der erste große Break, und dieses Jahr wird es extrem sein“, sagt Michael Bachmann von „Michas Rad-Atelier“ in Koblenz.

Nach Angaben von Ingrid Sehmer, Geschäftsführerin des „Fahrradladens“ in Saarbrücken, nennen manche Hersteller in ihren Auftragsbestätigungen gar keinen Liefertermin mehr. „Wir können noch nicht mal sagen, kommen die Räder in fünf oder sechs oder acht Monaten.“