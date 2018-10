später lesen Limburger Bischof hält Dankgottesdienst mit Tebartz-van Elst FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Der Limburger Bischof Georg Bätzing wird zusammen mit seinem Amtsvorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst am Montag einen Dankgottesdienst in Rom halten. Anlass ist die Heiligsprechung der Ordensschwester Katharina Kasper am Sonntag. dpa