„Lindenstraße“-Schauspieler Sachs trinkt Champagner

Die Schauspieler Moritz A. Sachs und Marie-Luise Marjan bei einer Veranstaltung. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild.

Köln/Mainz Klaus Beimer sagt Prost: „Lindenstraße“-Schauspieler Moritz A. Sachs wird die letzte Folge der TV-Kultserie an diesem Sonntag mit einem Glas Champagner verfolgen. Eigentlich sei ein Fest für das Team in Köln geplant gewesen, sagte der 41-Jährige in einem Interview der VRM-Zeitungsgruppe.



