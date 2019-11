Linke fordert auf Landesparteitag „Vorfahrt“ für ÖPNV

Vor dem Tagungsort des Landesparteitages der Linken wehen Fahnen der Linken und eine Deutschland-Fahne. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB.

Bad Dürkheim Verkehrspolitik unter Berücksichtigung auch des ländlichen Raums war einer der Schwerpunkte des Landesparteitag der Linken Rheinland-Pfalz am Samstag in Bad Dürkheim. Am Nachmittag beschlossen 101 anwesende Delegierte bei einer Gegenstimme und einigen Enthaltungen den Leitantrag „Linkes Verkehrskonzept für Rheinland-Pfalz“ - nach Angaben eines Parteisprechers ein erster Aufschlag für die Landtagswahl im Jahr 2021.

Während die Linken-Politiker Priorität für den öffentlichen Nah-, Fern- und Güterverkehr forderten, ging es ihnen zugleich um eine Verbesserung des Mobilitätsangebots abseits der städtischen Zentren.

Es dürfe keinen Ort auf dem Land mehr geben, von dem die Fahrt in das nächste Mittel- oder Oberzentrum länger als eine Stunde dauere, hieß es über die angestrebten Ziele für die nächsten drei Jahre. Autos seien aber noch notwendig.