Politikerinnen : Mit markigen Worten hoch hinaus: Hunsrückerin Wery-Sims kündigt Kandidatur für Linken-Bundesvorstand an

Trier Die neue Landesvorsitzende der Linken, Melanie Wery-Sims, will jetzt auch für den Geschäftsführenden Bundesvorstand ihrer Partei kandidieren.

Das kündigte die in Breit (Kreis Bernkastel-Wittlich) wohnende Politikerin auf ihrer Facebook-Seite an. Danach will die 38-jährige Wery-Sims Bundesschatzmeisterin der Linken werden. Dieses Amt hat derzeit noch Harald Wolf inne. Ob er erneut kandidiert, ist offen.

Auf ihrer Facebookseite äußert sich Wery-Sims in markigen Worten zu den Hintergründen ihrer Kandidatur. Danach sei es an der Zeit, auf Bundesebene die Kommunikation miteinander zu verbessern und endlich an Authentizität zu gewinnen. Es brauche den Mut zur Veränderung, zur Umstrukturierung, zu klaren Worten und zu wirklichen Taten, so die 38-Jährige. Wörtlich schreibt Wery-Sims: „Ich kann Euch eins garantieren: Ich werde das Feld nicht den - sorry - Ar%$§löchern in dieser Partei überlassen.“ Diese seien zwar laut, „aber es sind nicht so viele, wie es manchmal scheint“.