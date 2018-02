später lesen Linkenchef Flackus tritt zurück Teilen

Der Vorsitzende der Linken im Saarland gibt sein Amt auf. Jochen Flackus habe bereits am Freitag bei einer Vorstandssitzung seinen Rücktritt erklärt, teilte seine Partei am Sonntagabend mit. Als Grund verwies er in der Mitteilung auf Probleme mit der Gesundheit: „Ich muss leider aus gesundheitlichen Gründen den Vorsitz des Landesverbandes der Saar-Linken aufgeben.“ Es gebe keine politischen Gründe für seinen Rückzug. Er folge mit der Entscheidung dem Rat der Ärzte. Flackus war erst im November gewählt worden. dpa